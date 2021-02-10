Минчанина судят за встречи с соседями для организации детского новогоднего праздника

В суде обвиняемый минчанин рассказал, что ему угрожали во время проведения расследования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что супруга экс-сотрудницы БТ Татьяны Бойко судят за встречи с соседями для организации детского новогоднего праздника, сообщает телеграм-канал незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

Во вторник, 9 февраля, днем в дом вместе с хозяином квартиры вошли сотрудники ГУБОПиК, был обыск, Дмитрия Бойко в итоге задержали. На суде он рассказал, что от правоохранителей в свой адрес слышал угрозы, его заставили разблокировать телефон, чтобы получить подтверждение того, что он является администратором телеграм-каналов. Во время обыска у Бойко изъяли ноутбук и два телефона.

В ноутбуке сотрудники ГУБОПиК нашли подтверждения тому, что Дмитрий администрирует домовой чат. Он подписал документ о том, что больше не будет нарушать законодательство. После задержания минчанина отвозили в РУВД и ГУБОПик, где, по словам обвиняемого, принуждали давать показание об участии в каких-нибудь незаконных акциях.

В милиции Дмитрий припомнил, что 26 декабря была встреча соседей во дворе дома, они договорились провести детям новогодний праздник. На основании этой информации и был составлен протокол, который Дмитрий Бойко подписал, по его словам, под давлением.

- Дело рассматривалось в среду, 10 февраля, в суде Партизанского района, заседание вела судья Наталья Дедкова. Судья не остановила разбирательство, даже невзирая на заявление об угрозах и несмотря на то, что показания, полученные под давлением, не имеют юридической силы, - прокомментировали правозащитники.

В суде обвиняемый минчанин также рассказал, что в камере в изоляторе, где он содержится, вместо 4 человек находятся 10 заключенных мужчин. А еще, что в камере выключено отопление.

- Из-за противоречий в деле, судья отправила протокол на доработку, однако не изменила меру пресечения для Дмитрия Бойко, - уточнили в правозащитном центре.

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