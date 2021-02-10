«Покупаю гнилую свеклу». Случчанка попросила научить ее, как прожить на пенсию в 280 рублей

Случчанка живет на пенсию в 280 рублей. Как ей рационально распределить деньги? Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Газета Інфа-Кур’ер попросила читателей помочь пенсионерке рационально распределить деньги, которые она получает ежемесячно. 57-летняя женщина обратилась в редакцию и рассказала свою историю.

Людмила Михайловна – инвалид второй группы, она получает пенсию в 280 рублей. Как утверждает женщина, она пыталась найти подработку, но из-за заболевания, которым она страдает, это сделать не удалось. Женщина рассказала изданию, на что ей хватает 280 рублей пенсии.

-Пенсию я получаю 10 числа. Сразу плачу 60 рублей «за квартиру», покупаю лекарства. На весь месяц денег мне не хватает, — рассказала Людмила Михайловна, — Покупаю гнилую свёклу и картофель. Деликатес для меня — это пельмени. Пью пустой чай. А бывают дни, что, кроме чая, ничего и нет. Нормальной еды на пенсии я никогда не видела. Прихожу в магазин только посмотреть, как в мавзолей.

По словам женщины, она обращалась в органы соцзащиты и ей выделяли материальную помощь – 50 рублей один раз в год. У женщины нет огорода, но летом она собирает грибы, ягоды и травы в лесу, что-то удается продать. У женщины есть еще одна статья расходов – гостинцы для двухлетней внучки. Чтобы купить малышке что-нибудь вкусненькое, ей приходится самой недоедать, рассказала Людмила Михайловна. При этом, по словам женщины, некоторые знакомые упрекают ее в том, что она получает много денег и утверждают, что такой пенсии должно хватать на все нужды.

Інфа-Кур’ер обратился к своим читателям с просьбой подумать, как Людмила Михайловна может рационально распределить получаемые ежемесячно 280 рублей, чтобы ей на все хватало и сделать выводы, можно ли прожить на такую пенсию.

А что думают читатели “Комсомолки”?

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