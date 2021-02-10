В Генпрокуратуре сделали еще одно заявление по признанию БЧБ-флага экстремистским

В Генпрокуратуре заявили, что признать БЧБ-стяг экстремистским может только суд. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» писала о заявлении Генпрокуратуры о том, что готовится пакет документов для признания экстремистскими национального флага и другой БЧБ-символики. Мол, процесс начался по обращениям «инициативной группы граждан».

Обратную точку зрения и петицию не запрещать БЧБ-флаг подписали десятки тысяч человек.

В среду, 10 февраля, в Генпрокуратуре сделали новое заявление по теме БЧБ. Так в ведомстве подготовили ответ на «обращения граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике».

В сообщении пресс-службы говорится, что в Генпрокуратуру Беларуси поступили многочисленные обращения. Однако заметили, что решение принимается не в данном ведомстве.

- Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», - прокомментировали в Генеральной прокуратуре.

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