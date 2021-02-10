Спад коронавируса, но рост ОРИ: в Минздраве рассказали, что происходит с заболеваемостью в Беларуси

Больницы Беларуси постепенно возвращаются к работе с пациентами по профилю. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Пресс-служба Минздрава Беларуси заявила, что на неделе с 8 по 12 февраля в Беларуси в регионах постепенно улучшается эпидобстановка.

Так есть тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом, но и фиксируется незначительный рост ОРИ.

- Положительные прогнозы развития ситуации (по COVID-19 - Ред.) позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны, - прокомментировали в ведомстве.

Так на Брестчине поэтапно из «ковидного» статуса выходят ЦРБ в Лунинце, Ивацевичах и Ганцевичах. В высвобождаемых палатах и отделениях идет дезинфекция. В Минздраве сказали, что планируют начало обычной работы для этих медучреждений в течение ближайшей неделе. Если в этих регионах у кого-то диагностируют коронавирус, то пациенты уже лечатся в межрайонных центрах.

Также и на Витебщине продолжают перепрофилировать отделения в центральных и городских больницах.

- По профилю уже принимают пациентов Шумилинская ЦРБ и Витебский областной диагностический центр, - уточнили в пресс-службе.

На территории Гродненской области к нормальной работе вернули еще городские клинические больницы №3 и №4 в Гродно. На дезинфекции - отделения Университетской клиники.

В Гомельщине кроме прочих к обычному режиму вернулась часть отделений горполиклиники в Мозыре.

Также и в Минске с 8 февраля к функционированию по профилю возвращаются: отделения ГКБ №3 имени Клумова, а также несколько отделений (хирургия, ЛОР и реанимация) ГКБ №4 имени Савченко. Полностью третья клиника начнет работать, скорее всего, уже с 15 февраля.

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