Представитель «Транснефти» рассказал о действиях Беларуси, которые создают предпосылки национализации предприятия «Запад-Транснефтепродукт»

На "Транснефти" предполагают, что ее дочернее предприятие в Беларуси может быть национализировано. Фото: ztnp.by

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин рассказал Интерфаксу, что в последнее время в отношении дочернего предприятия «Транснефти» - УП «Запад-Транснефтепродукт» активизировались контрольно-надзорные органы Беларуси. Это в совокупности с определенными экономическими факторами дает основания полагать, что в отношении предприятия создаются предпосылки банкротства и последующей национализации в пользу Беларуси, отметил он.

Речь идет об увеличении налоговой нагрузки (введение экологического сбора, увеличение ставки налога на прибыль), снижении объемов перекачки нефтепродуктов, дискриминации в налоговом обременении.

По прогнозам "Транснефти", деятельность предприятия в 2021-2024 гг. будет убыточной, и убыток может составлять 700-800 млн руб. в год.

Игорь Демин рассказал об увеличившейся активности надзорных и контролирующих органов. По его словам, с начала 2020 года из КГБ, КГК, МВД, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента финансовых расследований, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам на предприятие поступило более 150 запросов, ведутся проверки для выявления возможных фактов уклонения руководства предприятия от уплаты налогов.

-Возможный переход УП "Запад-Транснефтепродукт" из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям РФ (на текущий момент стоимость активов предприятия - 6,7 млрд. росс. руб.), - отметил Игорь Демин.

Если же предприятие будет вынуждено приостановить свою деятельность или закрыться, без работы останутся более 700 человек.

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