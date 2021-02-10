Задержанных журналистов «Белсата» приговорили к суткам за мелкое хулиганство

Задержанных журналистов "Белсата" приговорили к суткам.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ранее «Комсомолка» сообщала о задержании двух журналистов ресурса «Белсат». Задержанных репортеров Дмитрия Солтана и Любовь Лунёву доставили на Окрестина 8 февраля.
А уже в среду, 10 февраля, стало известно, что их признали виновными и приговорили к суткам. Подробности сообщили телеграм-канал БАЖ.
Обоих журналистов судили по статье 17.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Репортеров признали виновными в совершении «мелкого хулиганства».
По данной статье КоАП мелким хулиганством являются «оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу». Виновных наказывают штрафом от 2 до 30 базовых величин. Журналисты получили максимальное наказание - административный арест.
Солтана приговорили к 15 суткам заключения, а Лунёву - к 10 дням ареста.
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