Предсказано, когда придет очередная волна пандемии COVID-19

Очередная волна коронавируса накроет летом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Американские и французские исследователи выстроили модель развития пандемии коронавируса и предсказали, когда наберет силу следующая волна ковида.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на medRxiv, очередная волна наберет силу в начале лета. Ее течение определят новые штаммы SARS-CoV-2.

Несмотря на то, что доминировать станут более заразные вариации коронавируса, показатели смертности, госпитализации и общего количества заболевших могут оказаться ниже, чем в 2020 году, отмечают ученые.

Они также обращают внимание на то, что в борьбе с ковидом приоритетную роль начинает играть вакцинация, и эффективность борьбы напрямую будет зависеть от эффективности вакцин.

"Наша модель прогнозирует, что с новыми, более заразными, вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения", — сообщают исследователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси отмечен спад заболеваемости коронавирусом, но увеличилось количество больных ОРВИ.