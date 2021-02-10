Официальный соцопрос: более 72% белорусов не поддерживают протесты, а 66,5% доверяют Лукашенко

Участники государственного соцопроса заявили, что доверяют армии, силовикам и церкви. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обнародованы данные республиканского соцопроса, который по заказу БелТА проводил Аналитический центр ЕсооМ. Исследование велось с 12 января по 8 февраля 2021-го года. В нем поучаствовали 9896 совершеннолетних белорусов из 108 населенных пунктов во всех регионах Беларуси. В аналитическом центре заметили, что респонденты заполняли бумажные анкеты или отвечали на вопросы на планшете.

Вот главные цифры опроса. Так 72,4 процента респондентов заявили, что не поддерживают поствыборные протестные акции. Поддерживают протесты 15,4 процента белорусов. Еще 75,9 процента посчитали, что митинги отрицательно влияют на качество жизни в Беларуси.

Еще 66,5 процентов из участвующих в опросе белорусов сказали, что доверяют Александру Лукашенко.

- В предварительном телефонном опросе эта цифра была выше - 74,2 процента, - прокомментировал Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра EcooM.

Заявили респонденты также, что они доверяют армии (69,2%), церкви (66,8%), правительству (57%) и правоохранителям (51,9%).

При этом недоверие белорусской оппозиции в данном соцопросе высказали 63,4 процента опрошенных респондентов, и только 17,2 процента заявили, что доверяют оппозиционерам.

По заявлению Мусиенко, не могут белорусы назвать и «лидера оппозиции», единицы из опрошенных могут сказать имена оппозиционеров, которые 20 - 25 лет борются с режимом.

- Из 10 тысяч ответов 3 - 4 человека называют того, кого считают постоянным ньюсмейкером. Пришли новые люди - их называют и часто путаются, - считает социолог.

Резюмируя, директор аналитического центра заявил, что данные соцопроса «позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси».

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