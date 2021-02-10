В Кремле сказали, что готовят встречу Лукашенко и Путина

Кремль готовит встречу Лукашенко и Путина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что идет подготовка встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщило "РИА Новости". Такую информацию о подготовке встречи на высшем госуровне информагентству официальном подтвердили в Кремле.

Предполагаемая дата встречи пока не называется.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что о датах встречи будет сообщено дополнительно и своевременно.

- Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится, - кратко пояснил агентству Дмитрий Песков.

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