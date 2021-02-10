Руку слесаря затянуло в станок в Бресте

В Бресте мужчина пострадал на работе - его руку затянуло в станок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Бресте получил производственную травму 38-летний слесарь. Мужчина работает на частном предприятии. Как это случилось, рассказывает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Дмитрия Иванюка.

Мужчина работал на сверлильном станке. Его перчатку намотало на вертящееся сверло, из-за этого рука оказалась затянутой в станок.

Рабочий получил несколько переломов, его госпитализировали.

-Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На предприятии изъяты техническая документация и документы по охране труда, - рассказал Дмитрий Иванюк.

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