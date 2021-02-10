В Минске задержали самого молодого босса мафии: скрываясь от полиции Бельгии, он даже успел жениться в Беларуси

Задержанный "мафиози" сразу клялся, что он дипломат и имеет связи в ЦРУ и ФСБ. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Международного мошенника в белорусской столице задержали 8 февраля, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняют в ГУБОПик, на иностранца вышли оперативно, как только получили ориентировку из службы Интерпола в Беларуси.

Сообщается, что 32-летний мужчина имеет два гражданства, бельгийское и турецкое. В Бельгии в 2013-ом году его осудили за фальшивомонетничество, вооруженные вымогательства, подделку документов и мошенничество в составе ОПГ. В заключении криминалитет пробыл 3 года, затем ему разрешили побыть несколько дней на свободе - под «слежкой» электронного браслета. Мужчина быстро избавился от браслета и исчез.

В 2018-ом году сбежавшего злоумышленника осудили заочно еще на 2,5 года заключения за мошенничество и подделку документов. За время на свободе он успел продать несуществующий ресторан. Затем инсценировал несколько похорон воображаемых родственников и даже… похоронил самого себя, каждый раз похищая жертвуемые на скорбные события деньги.

Неизвестно, где он был в течение нескольких последних лет, но в 2020-ом году он приехал в нашу страну. И в Беларуси даже успел заключить брак с россиянкой. Задержали международного преступника 8 февраля на проспекте Независимости.

Махинатора зарубежные СМИ называют «самым молодым боссом мафии». Он и сам белорусским силовикам похвалился своим статусом. Хотя сразу при задержании утверждал, что является дипломатом, имеет обширные связи в ЦРУ и ФСБ.

Задержанный мафиози находится в ИВС до принятия решения по ходатайству о его выдаче.

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