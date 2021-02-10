Видеофакт. Что делало стадо зубров в деревне Осиповичского района

Стадо зубров гуляет в окрестностях белорусской деревни. Фото: кадр из видео Беларусь-4 Могилев.

Небольшое стадо зубров посетило деревню Жорновка Осиповичского района. Видеосюжет о необычных гостях показал телеканал Беларусь 4-Могилев. Хотя в Осиповичском районе как раз зубры – довольно обычные гости.

Этот регион – единственное место в Могилевской области, где зубры живут свободно. Ареал их обитания – более 60 тысяч гектаров. На этой площади живет около полутысячи гигантских животных.

Зубры, которые посетили Жорновку, вели себя миролюбиво. Они какое-то время прогуливались по полю рядом с деревней, а потом ушли обратно в лес.

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