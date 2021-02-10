Ученые назвали орган, в котором коронавирус поселяется надолго, а возможно, и навсегда

Коронавирус может остаться в мозгу навсегда, предостерегают ученые. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Исследователи из биологического отделения Университета Джорджия, США выяснили, что коронавирус может долгое время оставаться в мозге уже после того, как легкие очистились от него. Ученые предположили, что в некоторых случаях вирус может затаиться в мозге навсегда.

Исследования проводились на мышах. Медики предположили, что наличие у людей, перенесших ковид, таких симптомов, как головокружение, туман в голове, головная боль, нарушение сна и так далее, имеет ту же причину – задержку вируса в тканях мозга. Ученые не исключают, что именно это приводит к летальным исходам у людей, выздоровевших от ковида и выписанных из стационаров. Регистрировались случаи, когда такие пациенты умирали через несколько дней или месяцев после выписки.

Ученые из Оксфорда ранее подтвердили, что у 13 процентов переболевших ковидом через полгода после выздоровления отмечаются изменения в психике.

Все больше данных говорит за то, что COVID-19 является сосудистым заболеванием, вызывающим нарушения в тромбообразовании, изменяя формулу крови, вызывая воспаление кровеносных сосудов, повышая при этом риски инфарктов и инсультов. Кроме того, он является причиной развития нейроинфекций, пишет .med-heal.ru.

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