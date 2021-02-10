Эксперты нашли сходство в протестах в Минске, Москве и Гонконге

В Госдуме заявили, что протесты в разных странах проходят по "схожим сценариям". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Схожесть незаконных акций, прошедших в Москве в январе 2021-го года, а также в Минске и Гонконге летом 2020-го года, нашла специальная комиссия Государственной думы России, сообщает «РИА Новости».

Так протесты, по мнению комиссии, схожи в «сценариях и аналогичных действиях зарубежных инструкторов».

Например, в Госдуме подчеркивают, что между минским и московскими протестами есть совпадения по тактике действий демонстрантов, а также «совпадение демографии протеста».

В последствии везде происходит деанонимизация силовиков (распространение личных данных - Прим.), а затем - публичная реакция официальных лиц зарубежья.

- Схожесть наблюдается и в скоординированной информподдержке со стороны одних и тех же зарубежных медиа, публикуются фейковые вбросы, а также постановочные фото, - утверждают эксперты комиссии.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа 2020-го года после президентских выборов. А в Гонконге массовые протесты начались в июне 2019-го года из-за рассмотрения законопроекта об экстрадиции. В России граждане вышли на протесты 23 и 31 января 2021-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кремле сказали, что готовят встречу Лукашенко и Путина.

Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе Кремля (подробности).

Официальный соцопрос: более 72% белорусов не поддерживают протесты, а 66,5% доверяют Лукашенко.

В Беларуси опрос провели по заказу государственного информагентства, в нем участвовали почти 9900 человек из 108 городов и деревень (подробности).

Задержанных журналистов «Белсата» приговорили к суткам за мелкое хулиганство.

Корреспондентов Любовь Лунёву и Дмитрия Солтана признали виновными в мелком хулиганстве (подробности).