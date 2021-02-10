Лукашенко не успел заранее подготовить свой доклад на ВНС

Лукашенко еще готовит доклад, с которым выступит на ВНС. Фото: БелТА.

Вечером в среду, 10 февраля, телеграм-канал «Пул Первого» сообщил о том, что доклад, с которым Александр Лукашенко должен выступить на VI Всебелорусском народном собрании уже 11 февраля, еще не готов.

В пресс-службе уточнили, что собирались проанонсировать тезисы из выступления Лукашенко на ВНС, но оказалось, что это невозможно.

- Над текстом выступления Лукашенко еще работает. Пока в общих чертах готова только первая часть речи, - выяснил «Пул Первого».

Также сообщается, что это не первый по счету вариант выступления.

Ранее БелТА сообщало Александр Лукашенко выступит не только в первый день всебелорусского форума в четверг, 11 февраля, но и в пятницу, 12 февраля.

Открытие форума и доклад Лукашенко, а также выступления делегатов ВНС покажут в прямом эфире по госТВ и включат в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Посмотреть трансляцию онлайн можно будет на сайте ВНС и интернет-каналах госСМИ. Телеверсию покажут уже в воскресенье вечером, 14 февраля.

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