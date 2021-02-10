Видеофакт. Посмотрите на двухдневного детеныша ламы, который родился в Гродненском зоопарке

Вот такой малыш родился у лам Ласки и Персика в Гродненском зоопарке. Фото: кадр из видео.

В Гродненском зоопарке случилось пополнение – у пары лам родился малыш. 9 февраля на ютуб-аккаунте зоопарка появилось видео, где запечатлен двухдневный малыш и его родители.

Маму-ламу зовут Ласка, папу – Персик. Как назвать малыша, в зоопарке еще не решили. Новорожденный – мальчик. Это уже третий мальчик, родившийся у этой пары лам, а всего Ласка и Персик приносили потомство пять раз.

Малышу ввели витамины, чтобы защитить его от болезней. От холода же он защищен достаточно – детеныш родился уже покрытый густой и теплой шерстью, да и о том, чтобы в сарае, где живут ламы, было достаточно соломы, работники зоопарка позаботились заранее.

Это первый детеныш, появившихся у питомцев Гродненского зоопарка в 2021 году.

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