«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» $34,5 млн за грязную нефть, но ничего еще не получил

Протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала год назад, но еще не получила и половины суммы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Беларусь получила первый транш компенсации за «грязную нефть». В конце января 2021-го года первую часть суммы - примерно 14 миллионов долларов перечислил «Лукойл».

В среду, 10 февраля, в «Белнефтехиме» заявили БелТА, что ожидают от «Роснефти» 34,5 миллиона долларов компенсации за «грязную нефть». Однако уточнили, что платежей от «Роснефти» пока еще не поступало.

- Процесс компенсации за грязную нефть разрешен пока в части компетенции «Лукойла», - прокомментировали в «Белнефтехиме».

Напомним, протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала в феврале 2020-го года. Уточнялось, что общая сумма компенсации за «нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики» составит порядка 60 миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Представитель «Транснефти» рассказал о действиях Беларуси, которые создают предпосылки национализации предприятия «Запад-Транснефтепродукт».

Если «Запад-Транснефтепродукт» закроется, без работы останутся 750 человек (подробности).

«Газпром» прекратил транзит газа по Беларуси и Литве в Калининградскую область.

Транзитные объемы снижены до ноля по просьбе «Газпрома» (подробности).

Песков подтвердил подготовку встречи Лукашенко и Путина.

Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе Кремля (подробности).