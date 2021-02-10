У летучих мышей в Таиланде нашли коронавирус, похожий на предка COVID-19

Летучие мыши все же причастны? Фото: из открытых источников.

На востоке Таиланда ученые нашли летучих мышей, в организме которых присутствуют частицы коронавируса, похожие по структуре герома и на COVID-19, и на его предположительных предков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Nature Communications.

Это открытие расширяет возможный ареал обитания предков ковида от Японии до Таиланда, считают ученые. Теперь им предстоит провести трансграничные наблюдения для поисков прямых предков возбудителя.

У ученых есть предположение, что предок SARS-CoV-2 начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине прошлого столетия.

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