ГАИ: убирать в Минске снег 11 февраля будут беспрерывно

В Минске организуют беспрерывную работу по уборке снега с проезжей части. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в четверг, 11 февраля, в Минске обеспечат бесперебойную очистку проезжей части от снега, сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Такое решение принято из-за прогнозируемых снегопадов.

- Из-за сложных погодных условий в Минске 11 февраля будет задействовано максимальное количество техники дорожно-коммунальных служб, - уточнили в пресс-службе.

Снегоуборочные машины будут убирать снег с проезжей части беспрерывно. Для этого техника будет идти, не останавливаясь, по «зеленой волне».

- По прилегающим улицам возможны задержки в движении транспорта, - предупредили в ГАИ.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что в эти дни дороги столицы патрулируются в усиленном режиме. Гаишники обеспечивают проезд городского транспорта, предотвращают пробки и аварийные ситуации, сопровождают колонны снегоуборочных машин.

- Также все сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в затруднительную ситуацию, - констатировали в пресс-службе.

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