«Худший напиток на Земле». Биолог подсчитал, в какую емкость поместится весь существующий COVID-19

Ученые подсчитали, в какую емкость можно собрать все "ковидинки" в мире. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Исследователь из университета Бата (Великобритания) Кристиан Йейтс подсчитал, какой объем займут все существующие в мире частицы COVID-19, если их собрать вместе, передает РИА Новости.

Кристиан Йейтс занимается математической биологией. Он оценил общее количество одновременно существующих в мире частиц ковида как число около двух квинтиллионов (два миллиарда миллиардов). Это примерно равно количеству песчинок на планете.

Ученый высчитал объем одной вирусной частицы и умножил на число частиц. Оказалось, что объем всех одновременно существующих в мире частиц коронавируса – 120 миллилитров. Они поместились бы в банку из-под колы, и в ней осталось бы еще пустое место.

-Поразительно, что все проблемы, сбои, лишения и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут вызвать лишь несколько глотков того, что, несомненно, было бы худшим напитком в истории, - прокомментировал свои расчеты ученый.

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