Кадры с места происшествия: под Брестом поезд протаранил фуру

Под Брестом поезд столкнулся с фурой. Фото: ГАИ Бреста

Серьезная авария на железнодорожном переезде под Брестом случилась поздно вечером 10 февраля. По официальной информации ГАИ, на участке дороги Р17 Брест - граница Украины дизель-поезд столкнулся с большегрузным автомобилем. По неуточненным данным очевидцев, водитель фуры жив.

ДТП произошло на выезде из Бреста в районе поселка Мухавец. С рельсов сошел поезд «Брест – Влодава». Движение на этом участке временно затруднено, ГАИ просит следовать в объезд.

Поезд после столкновения сошел с рельсов. Фото: очевидцев

На месте столкновения работают сотрудники МЧС, инспекторы ГАИ, следователи. О погибших не сообщается.