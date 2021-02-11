Мезенцев прокомментировал спор о Костюшко в Instagram. Фото: посольство России в Беларуси

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прокомментировал спор о Костюшко в Instagram. Об этом сообщает агентство «РИА-Новости».

- Один из наших молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, он смелый, из «постсоветского» поколения», решил высказать свое мнение в аккаунте Национального исторического музея. Сотрудник видит в этом свою личную позицию, - сказал Мезенцев.

Он добавил, что возникший по этой причине спор доказывает лишь то, насколько велико сказанное слово.

- В каждом обществе есть люди с разными мнениями и точками зрения. Это все естественно. Но важно быть терпимыми, уважать других людей и не хвататься за «холодное оружие», которое хранится в исторических музеях, чтобы «рубить» им налево и направо. Я очень рассчитываю, что уже в ближайшее время вместе со своими коллегами я побываю в Национальном историческом музее, чтобы ознакомиться с экспозициями, а также с выставкой, которая посвящена Костюшко, - заявил посол России в Беларуси.

Напомним, что Национальный исторический музей в своем Instagram выложил пост, посвященный дню рождения Тадеуша Костюшко. Сотрудники музея напомнили, что он является национальным героем четырех стран. Позже запись прокомментировали со страницы посольства России в Беларуси и заявили, что «назвать Костюшко героем четырех стран – расписаться в своем невежестве». Разгорелся спор.

Ситуацию прокомментировали и в МИД Беларуси. Пресс-секретарь ведомства отметил, что драматизировать не стоит и согласился с позицией Национального исторического музея.

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