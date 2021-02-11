Назван новый неочевидный симптом коронавируса

Врачи назвали неочевидный признак коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Продолжительная икота может быть одним из редких симптомов COVID-19. Об этом свидетельствуют несколько исследований на эту тему, пишет Express.

В материале описаны несколько случаев болезни, взятые из врачебной практики. Их всех объединяет тот факт, что пациенты жаловались на икоту, впоследствии у них был положительный тест на коронавирус. Диагноз подтверждала и компьютерная томография.

У некоторых заболевших икота исчезала одновременно с первыми признаками выздоровления.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании подтвердили, что COVID-19 действительно воздействует на диафрагму, из-за этого больной может долго икать.

Врачи предупредили, что икота часто появляется без всяких причин и продолжается несколько минут. Это может быть результатом стресса, сильного эмоционального потрясения, а также такая реакция в организме возникает из-за еды или питья. Медики посоветовали обращаться за помощью, если человек икает более двух суток или приступы постоянно повторяются.

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