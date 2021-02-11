Бывшего преподавателя БГУ по юридической этике обвинили в нецензурной брани и дали ему 15 суток

Бывшему преподавателю БГУ по юридической этике дали 15 суток. Фото: advisers.by

Бывшего преподавателя БГУ по юридической этике Ярослава Кота обвинили в нецензурной брани и дали ему 15 суток административного ареста. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Кот был задержан во вторник, 9 февраля. В его квартире провели обыск. Ночь Кот провел в изоляторе временного содержания на Окрестина.

В среду, 10 февраля, состоялся суд. Ярослава Кота судили по статье 17.1 КоАП – Мелкое хулиганство. Дело рассматривала судья Марина Федорова в суде Советского района. На суде стало известно, что Кота обвиняют в том, что он днем 9 февраля ругался матом в подъезде дома.

По протоколу Ярослав Кот «умышленно из хулиганских побуждений начал выражать недовольство работой сотрудников внутренних дел, разговаривал громко и высказывал в адрес сотрудников нецензурные слова».

Бывший педагог БГУ рассказал свою версию.

- Во вторник, 9 февраля, я услышал интенсивный звонок в дверь, подошел, чтобы узнать, кто звонит. Глазок был закрыт. Я попросил открыть его и показать удостоверения. Но вместо этого увидел черные силуэты. Как только я приоткрыл дверь, на меня сразу же набросились. Я начал кричать соседям, чтобы они вызывали милицию, - рассказал Кот.

Он также рассказал, что его повалили на пол и надавили на затылок и шею, а потом застегнули наручники.

Судья признала Ярослава Кота виновным и назначила ему 15 суток ареста.

Пока неизвестно, в связи с чем сотрудники ГУБОПиКа провели в квартире Ярослава Кота обыск.

Ярослав Кот учился в Йельском университете в США и в БГУ. Он выступает с лекциями в бизнес-школе ИПМ, а также занимается юридическим сопровождением бизнеса. До сентября 2020 года Кот работал на кафедре криминалистики юридического факультета БГУ.

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