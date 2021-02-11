В Гродненской области за нерасчищенные в срок дороги привлекли к ответственности 27 должностных лиц. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Гродненской области за нерасчищенные в срок дороги привлекли к ответственности 27 должностных лиц. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского исполкома.

В ведомстве отметили, сильные снегопады и ветер не позволяли убрать снег с дорог, но после того как обстановка стабилизировалась, были выявлены недостатки по уборке снега и ледяного наката.

- С начала 2021 году за нарушение сроков очистки дорог от снега к ответственности были привлечены 27 должностных лиц коммунальных и дорожных служб. И 23 из них – в период с 25 января. Уже было выдано 15 предписаний на устранение недостатков.

Напомним, что 25 января в Гродненской области начались сильные снегопады. Причина – циклон «Ларс». На неделе со 8 до 14 февраля синоптики прогнозируют также снегопады в Беларуси.

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