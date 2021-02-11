Генпрокуратура Беларуси попросила Россию выдать Кудина

В Москве задержали бойца Алексея Кудина. Ему грозит отправка в Беларусь и суд. Фото: Rh.by

Белорусская Генпрокуратура направила российским коллегам просьбу о выдаче обвиняемого Алексея Кудина. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации просьбу о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности», – сказано в сообщении.

Уголовное дело на Кудина завели по ч.2 ст.363 Уголовного кодекса РБ, оно находится в производстве суда Молодечненского района.

«Ему инкриминировано сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия», – добавили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что он не явился на заседание суда, его объявили в розыск.

Кудина задержали российские сотрудники правоохранительных органов 21 января 2021-го года в Московской области.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай покинул Беларусь и сначала прибыл в Европу, однако не захотел находиться там в статусе беженца и приехал в Россию, где его арестовали.

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