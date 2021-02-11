В Минске автобус задним колесом наехал на женщину. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске рейсовый автобус задним колесом наехал на женщину. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 10 февраля. За рулем рейсового автобуса «МАЗ» находился 49-летний водитель. Он двигался по улице Колесникова в направлении улицы Люцинской. Перед началом движения от остановки общественного транспорта водитель не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал задним колесом на женщину, - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося 63-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу.

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