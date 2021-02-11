Это недопустимо: поведение одного из госСМИ Беларуси возмутило посольство США

Журналисток "Белсата" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову судят за стрим с "Площади Перемен" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В посольстве США в Беларуси назвали недопустимым поведение одного из государственных СМИ республики в отношении американского дипломата, наблюдавшего за судом над журналистками Белсата. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства 10 февраля.

«Поведение одного из государственных СМИ Беларуси в отношении американского дипломата после его наблюдения за судебным процессом по уголовному делу в Минске против журналистов Белсата Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой 9 февраля является недопустимым. Посольство США в Минске готово ответить на запросы прессы по мере их возникновения. Журналистов Белсата обвинили в «организации мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок», обвинения, которые США, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире назвали возмутительными», – говорится в сообщении.

О каком именно СМИ идет речь, не уточняется. В дипмиссии также отметили, что наблюдение дипломатов за судами – это общепринятая практика во всем мире.

«В Беларуси и во всем мире американские дипломаты, как и дипломаты из других стран, регулярно посещают местные судебные заседания, наблюдают за протестами и демонстрациями, а также встречаются с членами оппозиционных политических партий и правозащитниками. Дипломаты Соединенных Штатов делают это, особенно в случаях, когда речь идет о свободе СМИ, других основных свободах и верховенстве закона, которые имеют большое значение уже достаточно давно. Белорусские дипломаты в США могут поступить так же; в конце концов, в Америке есть представительство политических партий, судебные процессы, акции протеста и правозащитники. Дипломатическое наблюдение за местными условиями и событиями является общепринятой практикой во всем мире», – сказано в заявлении посольства.

Напомним, что 9 февраля состоялся суд над журналистками Белсата Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Журналистки вели стрим с Площади Перемен 15 ноября и после этого были задержаны.

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