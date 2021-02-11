Фотофакт. Делегатов ВНС утром 11 февраля привезли во Дворец Республики

Делегаты ВНС прибывают во Дворец Республики. Фото: БелТА

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания ранним утром 11 февраля привезли во Дворец Республики. Об этом сообщает БелТА.

Уже сегодня в 11 часов стартует форум.

Делегаты приехали в Минск со всех регионов Беларуси. Всего их было выбрано 2,4 тысячи человек.

Делегаты ВНС прибывают во Дворец Республики. Фото: БелТА

В первый день работы форума свой доклад зачитает и Александр Лукашенко. Также он выступит и 12 февраля. Накануне стало известно о том, что он еще не готов.

Открытие ВНС, доклад Лукашенко, а также выступления делегатов покажут в прямом эфире госТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чтобы желания были реализованы». Посмотрите, как провожали в Минск делегата ВНС из поселка Октябрьский.

Для этого устроили пикет, а члены БРСМ вручили открытку. (подробности)

В МВД заявили, что во время ВНС сотрудники милиции не допустят проведения несанкционированных акций.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что правопорядок 11 и 12 февраля в Минске будет обеспечен (подробности).