Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства: назван кандидат на место Рапоты

Григорий Рапота намерен уйти в отставку с поста госсекретаря Союзного государства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беларусь и Россия обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства. Об этом 11 февраля сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.

Этот пост с декабря 2011 года занимает Григорий Рапота.

По данным источника, Рапота, отпраздновавший на минувшей неделе свое 77-летие, намерен уйти в отставку в ближайшее время.

Теперь стороны обсуждают возможного кандидата на его место. В настоящее время рассматривается посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, утверждает источник, знакомый с ходом переговоров с белорусской стороны. Такую же информацию медиахолдингу сообщил и источник, близкий к российскому правительству.

В посольстве России в Беларуси, а также в министерствах иностранных дел обеих стран, постоянном комитете союза от комментариев отказались.

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