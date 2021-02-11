В ГУВД заявили, что в случае провокаций во время ВНС, сотрудники милиции могут применить оружие и спецсредства

В ГУВД заявили, что в случае провокаций во время ВНС, сотрудники милиции могут применять оружие и спецсредства. Фото: sb.by

В ГУВД заявили, что в случае провокаций во время VI Всебелорусского народного собрания сотрудники милиции могут применить специальные средства, оружие и силу. Об этом в эфире телеканал СТВ рассказал руководитель одного из подразделений ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

- Все те объекты, в которых будут проживать делегаты, все маршруты, по которым будут прибывать делегаты, а также посещения, были взяты нами под круглосуточную охрану. В центральной части Минска уже с 10 февраля сотрудники патрульно-постовой службы в составе пеших патрулей несут службу по охране порядка. Также начал свою работу Минский городской оперативно-ситуационный штаб, который оперативно следит за обстановкой, обрабатывает и анализирует все информацию. Сотрудники милиции готовы к любым угрозам и вызовам. Охрана общественного порядка во время проведения ВНС будет обеспечена, - подчеркнул Купченя.

Он добавил, что были проанализированы все варианты развития событий, проведены соответствующие инструктажи, учения и занятия. Также были организованы пункты для обогрева силовиков. Купченя напомнил, что сотрудникам милиции по закону дано право на применение силы, оружия и спецсредств.

- Я еще раз призываю и напоминаю об ответственности, чтобы люди не забывали, что у нас есть Закон о массовых мероприятиях, есть статьи в УК за массовые беспорядки, за групповое нарушение общественного порядка. Помимо этого, есть и ответственность за насилие в отношении сотрудников милиции, за неповиновение и сопротивление. Мы будем действовать в зависимости от ситуации. Но в случае провокаций вправе применить оружие, спецсредства и силу, - подытожил Купченя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД заявили, что во время ВНС сотрудники милиции не допустят проведения несанкционированных акций.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что правопорядок 11 и 12 февраля в Минске будет обеспечен. (подробности)

Фотофакт. Делегаты ВНС прибывают во Дворец Республики.

В четверг, 11 февраля, стартует Всебелорусское народное собрание. (подробности)