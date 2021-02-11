Иммунолог дал советы не болевшим коронавирусом

Врач предупредил не болевших коронавирусом о бесполезности коллективного иммунитета для них. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллективный иммунитет не защитит от заражения тех, кто еще не болел коронавирусом. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он посоветовал таким людям не рассчитывать на коллективный иммунитет, а соблюдать меры профилактики.

Специалист уточнил, что такой иммунитет постепенно формируется, когда растет количество людей, встречавшихся с коронавирусом в разных вариантах: переболели или сделали прививку. При этом, по словам иммунолога, коллективный иммунитет никак не действует не отдельного человека, поэтому тем, кто еще не заболел COVID-19 и не хочет делать прививку, не стоит ожидать, что он их защитит.

– Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения, – отметил Болибок в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что в настоящее время сохраняется высокий уровень заболеваемости, каналы передачи инфекции не исчезли, поэтому не болевшие COVID-19 люди должны продолжать соблюдать меры безопасности.

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