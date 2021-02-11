В Беларуси удалось успешно локализовать вспышку COVID-19 у норок. Фото: nat-geo.ru

Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин рассказал, что в Беларуси удалось успешно локализовать вспышку COVID-19 у норок. На данный момент проводится мониторинг зверохозяйств, чтобы не допустить вспышку инфекции.

- Весной 2020 года проводились исследования и вирус выделяли у норок. Распространение COVID-19 удалось успешно локализовать среди наших зверохозяйств. На данный момент мы тратим достаточное большое количество средств на проведение мониторинга звероводческих ферм, чтобы не допустить снова вспышку, а также предотвратить передачу инфекции от человека к норкам и наоборот. Пока до конца непонятно, как и кто кого заражает, - сообщил Субботин агентству sputnik.by.

Он добавил, что в Беларуси «ковид» не только выделяют, но еще и секвенируют, чтобы точно понимать – это коронавирус или что-то другое. Для каждого вида животных есть свой COVID-19.

- В зверохозяйствах нам удалось локализовать и изолировать больных животных, а также отгородить участки, где он был выявлен. Удалось все удержать. После того как COVID-19 был выявлен у норок, сразу же подключилась санитарная службу. Они стали разрабатывать и внедрять мероприятия по защите людей, работающих в зверохозяйствах, - отметил Субботин.

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