Врач из Пинска отказался ехать на Всебелорусское народное собрание «по семейным обстоятельствам»

Николай Телятицкий. Фото из соцсетей

Доктор Николай Телятицкий из Пинска, сообщавший ранее о том, что стал делегатом ВНС по инициативе местного Совета депутатов, отказался от поездки в Минск на это мероприятие. Об этом сообщает портал «Медиа-Полесье».

Делегаты от этого региона поехали в столицу 10 февраля, колонну автобусов сопровождали ГАИ и скорая. Доктор Телятицкий объяснил, почему его не было среди пассажиров.

По его словам, отказаться от участия в ВНС он решил сам, причина – семейные обстоятельства.

Ранее, когда он попал в список делегатов от Пинска, медик рассказал, что его мнения никто не спрашивал.

Всебелорусское народное собрание началось в Минске 11 февраля и продлится по 12-е.

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