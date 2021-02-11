Глава КГБ заявил, что пик протестов в Беларуси пройден. Фото:

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Беларуси пик протестов уже пройден. Его слова приводит агентство ТАСС.

- Ситуация в Беларуси в целом стабилизировалась, пик протестов уже пройден, а протестные явления уже фактически сошли на нет, - завил Тертель.

По его словам, попытки возобновить протесты возникнут весной 2021 года, но у внешних деструктивных сил ничего не выйдет.

- Да, возобновить протесты попытаются уже весной, но ситуацию оцениваем как стабильную. Нет никаких предпосылок говорить о том, что внешним силам удастся возобновить протесты, - отметил Тертель.

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