В ВОЗ заявили, что 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но только более управляемым. Об этом в интервью газете El Pais сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

- Новые мутации коронавируса – жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам. Но это не новый вирус, а лишь эволюция патогена, который пытается адаптироваться к человеку. Это не начало новой пандемии, но мы должны быть бдительными, - заявил Клюге.

Он добавил, что бдительность важна, так как новые штаммы «ковида» могут вызвать повторное заражение и быстрое распространение инфекции, а это может усложнить работу систем здравоохранения.

- Новые штаммы коронавируса могут повлиять на эффективность вакцин. Нам нужно быть бдительными. Если вирус станет распространяться быстрее и возрастет передвижение вакцинированных людей, то может произойти увеличение смертности. Да, 2021 года станет еще одним годом с коронавирусом, но только более управляемым и предсказуемым. 2020-ый год застал нас врасплох. Но теперь у нас есть и некоторые позитивные моменты, в числе которых вакцины, - отметил Клюге.

По словам Клюге, пандемии никогда вечно не длятся. Они приходят и уходят.

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