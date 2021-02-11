Эксперты ВОЗ допустили появление коронавируса раньше декабря 2019 года

В ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса. Фото: pixabay

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают возможным, что распространение коронавируса в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Дело в том, что еще в октябре (за два месяца до того, как появились официальные сообщения о вспышке новой инфекции) в центральной части Китая около 90 человек оказались в больницах с симптомами, похожими на те, которые появляются при COVID-19.

Местные власти провели тестирование на антитела, были проверены примерно две трети этих пациентов, правда, тогда чиновники заявили, что не нашли следов инфицирования SARS-CoV-2. Специалисты ВОЗ считают, что к тому моменту у пациентов уровень антител просто очень снизился, поэтому их могли не обнаружить.

– Необходимы дальнейшие исследования, – добавил руководитель международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек.

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