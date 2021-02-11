В Могилеве сотрудники ГАИ задержали пьяного таксиста Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Могилеве сотрудник ГАИ задержали пьяного таксиста. По результатам медицинского освидетельствования в крови мужчины содержалось 2,8 промилле алкоголя.

В милицию поступило сообщение о том, что на улице Грюнвальдской находится такси, которым управляет нетрезвый водитель. Сотрудники ГАИ поехали по указанному адресу и увидели виляющий по дороге «Фольксваген Поло». Водителю был подан сигнал об остановке, сообщает портал tut.by со ссылкой на пресс-службы МВД.

- Таксист включил левый поворот, остановил машину, но как только увидел приближающихся сотрудников ГАИ, то сразу же попытался уехать, но не успел. Не было никаких сомнений в том, что водитель сильно пьян. От него исходил резкий запах алкоголя, - пояснили в МВД.

Таксиста доставили на освидетельствование. Результаты показали, что в крови содержалось 2,8 промилле алкоголя. Был составлен административный протокол.

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