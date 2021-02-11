Конвой уехал на усиление Всебелорусского народного собрания: волонтера штаба Бабарико Антона Беленского не привезли в суд

Антон Беленский. Фото: politzek.me
Удивительный случай произошел 11 февраля в суде Московского района в Минске: конвой не привез туда предпринимателя Антона Беленского, которого должны были сегодня судить. Об этом сообщила пресс-служба команды Виктора Бабарико, Беленский был волонтером его штаба.
«Удивительное случилось в суде. Антона Беленского просто конвой не привез на суд. Конвой уехал на усиление на ВНС», – уточняется в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что родных Беленского не предупредили, заседание перенесли на 15 февраля в 11.30.
Волонтера задержали 10 августа в гостинице «Беларусь» на 17-м этаже. С того момента он находится в СИЗО-1 и проходит по одному делу вместе с еще одним волонтером Левоном Халатряном о «массовых беспорядках».
Добавим, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) проходит в Минске 11 и 12 февраля. В связи с этим усилены меры безопасности, был создан штаб для оперативного отслеживания ситуации.
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