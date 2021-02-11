Конвой уехал на усиление Всебелорусского народного собрания: волонтера штаба Бабарико Антона Беленского не привезли в суд

Антон Беленский. Фото: politzek.me

Удивительный случай произошел 11 февраля в суде Московского района в Минске: конвой не привез туда предпринимателя Антона Беленского, которого должны были сегодня судить. Об этом сообщила пресс-служба команды Виктора Бабарико, Беленский был волонтером его штаба.

«Удивительное случилось в суде. Антона Беленского просто конвой не привез на суд. Конвой уехал на усиление на ВНС», – уточняется в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что родных Беленского не предупредили, заседание перенесли на 15 февраля в 11.30.

Волонтера задержали 10 августа в гостинице «Беларусь» на 17-м этаже. С того момента он находится в СИЗО-1 и проходит по одному делу вместе с еще одним волонтером Левоном Халатряном о «массовых беспорядках».

Добавим, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) проходит в Минске 11 и 12 февраля. В связи с этим усилены меры безопасности, был создан штаб для оперативного отслеживания ситуации.

Читайте также:

В ГУВД заявили, что в случае провокаций во время ВНС, сотрудники милиции могут применить оружие и спецсредства

Купченя добавил, что в Минске был создан штаб для оперативного отслеживания ситуации (подробности).

В МВД заявили, что во время ВНС сотрудники милиции не допустят проведения несанкционированных акций

Пресс-секретарь ведомства добавила, что правопорядок 11 и 12 февраля в Минске будет обеспечен (подробности).

Это война против части своего народа: Виктор Бабарико из СИЗО прокомментировал ситуацию в Беларуси

Он считает, что в стране все очень серьезно (подробности).