Лукашенко: «Придет время – изберете нового Лукашенко»

Всебелорусское народное собрание. Фото: скриншот прямой трансляции

В Минске 11-12 февраля проходит VI Всебелорусское народное собрание. Оно началось с доклада Александра Лукашенко. В нем он много говорил про внешние угрозы для Беларуси.

– Да, Лукашенко не тот, да, Лукашенко не угоден. Но дело же не в Лукашенко. Придете время - изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Среди нас, талантливых, вас, людей, много таких. Ну разве только потому, что кому-то он не нравится, что видите ли с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть? Нет, дорогие мои. Дело, конечно, в Лукашенко, прежде всего. Но цели ведь другие. Нас надо сломать, – говорит он в своем докладе.

В качестве примера он приводит события арабской весны. В частности, он вспомнил Муаммара Каддафи и ситуацию в Ливии и Саддама Хусейна и Ирак.

– Что ж это за демократия, когда Муаммара Каддафи посадили на кол публично? Президента Ливийской Республики. Я его хорошо знал. Был преданнейшим человеком, - продолжает Лукашенко. – А вы не помните публичную казнь Саддама Хуссейна? Вы не помните, как его повесили? Это что, демократия?