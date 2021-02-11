Католическая церковь предложила изменения в Конституцию на ВНС

Католическая церковь внесла предложения на ВНС по изменениям в Конституцию. Фото: catholic.by
Экспертный совет по вопросам жизни и семьи Минско-Могилевской архидиоцезии предложил свои идеи по изменениям в Конституцию на Всебелорусское народное собрание. Об этом сообщает catholic.by
Инициативы касаются традиционных семейных ценностей и защиты жизни.
Белорусская католическая церковь предлагает внести дополнения в три статьи Конституции.
В частности, в восьмую. В вопросах, касающихся семейных ценностей и семейной политики, приоритетными являются национальные интересы и законодательство.
Также в статью 24 Конституции: каждый имеет право на жизнь с момента зачатия и до момента естественной смерти.
Еще одна статья, куда предлагаются дополнения, – 32-я. Традиционные семейные ценности являются приоритетом государственной политики. Брак – это союз одного мужчины и одной женщины. Родители имеют исключительное право на воспитание своих детей так, как они считают необходимым по их убеждениям, если это не противоречит закону.
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