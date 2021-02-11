Александр Лукашенко – делегатам ВНС: Вы не парубки, не должны ни под кого подстраиваться

Александр Лукашенко посоветовал делегатам расслабиться и чувствовать себя хозяевами. Фото: скриншот

Со вступительной речью на собрании выступил Александр Лукашенко. Он поблагодарил местные органы власти, которые провели «диалоговые площадки»

- И в канун вот этого нашего общего собрания в каждом регионе встретились делегаты, обсудили проблемы и определили, кто проблемы, допустим, обозначенные в Гродненской, Могилевской, Гомельской области или Минске вынесет на обсуждение. Это дало возможность высказать свою точку зрения очень многим людям. Я это к тому, что вы сегодня хозяева нашей столицы, города-героя Минска и нашей Беларуси.

Лукашенко посоветовал делегатам меньше смотреть «в разного рода каналы» и жить своей жизнью.

- Нас качали до сих пор, качают сейчас особенно вас (я уже привыкший), будут качать и потом. Как в народе говорят: «особо не парьтесь». Живите своим умом. Вы – законные представители народа Беларуси, трудовых коллективов, общественных организаций. Вы приехали сюда для того, чтобы решать проблемы. Даже не решать, а начинать решать. Это принципиально. Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем. Мы их, эти глобальные проблемы, обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящее как минимум пятилетие. А может удастся заглянуть за горизонт. Поэтому, опять по – народному говорят: расслабьтесь, считайте, что вы дома, вы хозяева. Если вы хотите выступить, высказать свое слово – выходите к микрофону и говорите как хозяева. Вы не парубки, не должны ни под кого подстраиваться.