«Мы знаем модераторов уличной активности, знаем какие деньги на это брошены»

В Минске 11-12 февраля проходит Всебелорусское народное собрание. Фото: скриншот прямой трансляции

Форум начался с доклада Лукашенко. В нем он много говорил о внешних угрозах для Беларуси и о том, чем это может быть чревато. В качестве примера он приводит арабскую весну и казнь Каддафи и Хуссейна.

– Мы шли по краю такой пропасти, но мы обошли ее. И конечно, должны сделать выводы. Мы знаем модераторов уличной активности, знаем какие внешние силы стоят за ними, знаем, какие деньги на это брошены, - заявляет Лукашенко.

Он говорит про то, что определенная часть общества и система оказались уязвимыми перед «майданными технологиями». По его мнению, причина – в смене поколений.

– Мы наблюдаем конкуренцию мировоззрений. Несовпадение позиций по многим вопросам жизнеустройства, от экономики до воспитания детей, - приводит он пример.

Лукашенко говорит, что у государства есть план преобразований, «дающий все шансы на успешное развитие».

Среди пунктов плана - повышение эффективности госуправления, качественный рост экономики, определение приоритетов в геополитике.