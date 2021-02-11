Лукашенко – об избрании членов президиума ВНС: Хоть пару человек надо, чтобы были «против» для демократии

Никто в зале не проголосовал против избрания президиума в том составе, который делегатам был предложен заранее. Фото: скриншот

Во время своего вступительного слова на собрании Лукашенко призвал делегатов был открытыми, честными и порядочными перед семьями, друзьями и народом.

- Такие съезды и вече проходят по определенным законам. Вы предложили рабочие органы. Как мне докладывали из оргкомитета – все ваши предложения учтены. Вы понимаете, что для начала нашего собрания нужно избрать президиум. У вас все документы на руках, в том числе и состав президиума. Я не ошибся? Чтобы было абсолютно демократично, я хочу у вас спросить по-советски, по-настоящему: мы будем этот президиум избирать персонально или в целом персонально проголосуем за тот состав президиума, который у вас обозначен в документах? В целом, - отреагировал Лукашенко на ответы в зале. - Спасибо, сократим время, лучше пару человек еще дополнительно выступит.

Лукашенко попросил проголосовать тех, кто выступает за то, чтобы избрать президиум ВНС в предложенном делегатам составе. Руки поднял весь зал. Выступающих против и воздержавшихся не было.

- Ну хоть пару человек надо, чтобы были «против» для демократии. Я шучу! – прокомментировал Лукашенко. На сцену после приглашения тут же вышли члены президиума.

- Похоже, что вы действительно определяли их у себя на местах. Ну, может быть, не прикоснулся кто-то к этому избранию – давайте поверим, что это чисто символически.