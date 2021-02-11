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Лукашенко: Нам надо выстоять во что бы то ни стало

Он добавил, что «Беларусь пока удержали»
Инна КОРСАК
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Лукашенко заявил, что нужно выстоять во что бы то ни стало. Фото: скриншот с видео

Лукашенко заявил, что нужно выстоять во что бы то ни стало. Фото: скриншот с видео

Александр Лукашенко 11 февраля, в четверг, выступает с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Форум начал свою работу сегодня и продолжит еще и 12 февраля. Лукашенко в начале выступил со вступительным словом. Он заявил, что нужно выстоять во что бы то ни стало.

- Наш разговор должен быть честным и откровенным. Его смотрят миллионы людей и за пределами нашей страны. Повторяю, что нам бояться нечего, некого и стыдиться. Разговор должен получится честным, открытым и принципиальным. Сейчас мы переживаем переломный период в жизни белорусского народа. Подобных моментов в истории нашей страны было немного. Современный период можно сравнить с развалом СССР и его последствиями. Разница лишь в том, что тогда была безнадега. Не было страны и вообще ничего. Многие его помнят. И подобное мы переживаем сейчас. Беларусь подверглась жестокой атаке извне. Да, они поступили правильно, когда стратегию выстраивали. Почему? На монолитной и нормальной Беларуси они решили попробовать свои методики, - заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь – трамплин для нападения на Россию.

- Вы видите, что сейчас происходит. События современной Беларуси можно сравнить и с первым ВНС. Но сейчас свои особенности наложила пандемия коронавируса. Будто кто-то специально придумал этот фон для цветных революций. Но в Беларуси она была невозможна. Опираясь на силы беглых была предпринята попытка мятежа по принципу блицкриг. Вам не о чем это не говорит? Блицкриг не удался. Мы пока удержали свою страну. Я хочу напомнить, мы не знаем точно, что они хотят и что предпримут. Мы знаем, что они от нас не отстанут. Задействованы мощные силы и проиграть в этой войне им не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало, - подчеркнул Лукашенко.

Он привел также программу тех, кто планировал в Беларуси мятеж.

- Я хочу повторить эту программу для нашего народа. Это и платное образование, платная медицина, восстановление автокефальной церкви, создание сквозной системы образования в детских садах и университетах на белорусском языке, введение уголовной ответственности за публичное оскорбление белорусского языка, запрет российских телеканалов. А теперь давайте говорить и сравнивать, - резюмировал Лукашенко.

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