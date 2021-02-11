Сильный ветер, метель и снежные заносы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 12 февраля

Сильный ветер, снег и метель ожидаются в Беларуси 12 февраля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сложные погодные условия ожидается в Беларуси 12 февраля. Об этом сообщается на сайте pogoda.by.

В пятницу во многих районах республики прогнозируются снег, местами метель. По востоку Беларуси временами будет идти сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог будет гололедица.

Также ожидается порывистый ветер. Особенно сильным он будет ночью по востоку, а утром и днем на большей части территории Беларуси.

Температура воздуха ночью будет от-12°С... до -18°С, днем столбики термометров опустятся до отметки в -10°С... -15°С.

Читайте также:

В МЧС прокомментировали «телефонограмму» с советами запасаться продуктами на неделю из-за снегопада

Там также рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни (подробности).

В Беларуси из снежных заносов спасатели за сутки помогли достать 48 авто

В стране прошли обильные снегопады. Их обещают до конца недели (подробности).