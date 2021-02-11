Лукашенко назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством

Форум проходит 11-12 февраля Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Начиная с прошлого столетия мы измеряем историю достижения Беларуси пятилетками. С этой традиции началось строительство государственности молодой белорусской республики. Наши деды и прадеды ставили, казалось, недостижимые цели и совершали трудовые подвиги, поднимая разрушенную войнами и потрясениями экономику, - сказал Александр Лукашенко.

- Создавая суверенное государство на обломках советской страны, мы возродили эту традицию, чтобы сберечь связь поколений и опыта, без чего невозможно строить будущее. Замечу, что не мы были инициаторами распада той великой империи, которая обеспечивала стабильность в мире и являлась серьезным противовесом известному блоку, не нашими руками произошло разрушение советского союза. Как бы не менялся мир, есть основы, которые позволяют нам оставаться независимым государством. Это, прежде всего, культурное наследие, национальное самосознание уклад жизни. На этом мы строили будем строить свое будущее, облик которого на ближайшую пятилетку определит наше собрание