Лукашенко: "На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны"

В начале ВНС выступает Алекснадр Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Главный ориентир - ожидания, устремления, возможности развития современного человека. Ведь какие бы мы не ставили цели, главным ресурсом в их достижении остаются люди, талантливые и трудолюбивые, преданные своей земле. На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны. И главное у всех есть равные благоприятные стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять жизнь Беларуси к лучшему. В этом - суть справедливости, запрос на которую в мире, как мы видим, только растет. В этом – смысл нашего социально-ориентированного государства, доказавшего свою жизнеспособность, не взирая на мировые санкции и политическое давление, - отметил Лукашенко.