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Лукашенко: "На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны"

Это заявление он сделал, выступая на ВНС
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
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В начале ВНС выступает Алекснадр Лукашенко

В начале ВНС выступает Алекснадр Лукашенко

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Главный ориентир - ожидания, устремления, возможности развития современного человека. Ведь какие бы мы не ставили цели, главным ресурсом в их достижении остаются люди, талантливые и трудолюбивые, преданные своей земле. На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны. И главное у всех есть равные благоприятные стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять жизнь Беларуси к лучшему. В этом - суть справедливости, запрос на которую в мире, как мы видим, только растет. В этом – смысл нашего социально-ориентированного государства, доказавшего свою жизнеспособность, не взирая на мировые санкции и политическое давление, - отметил Лукашенко.