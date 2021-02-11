Лукашенко: “20 веков нас ставили на колени”. Кадр телеканала "Беларусь 1".

11 февраля в Минске началось двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съехались 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

В начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко сравнил делегатов ВНС с парубками, а также назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством. А еще Лукашенко сказал:

- Недавно поляки увидев как мы “плохо” боремся с пандемией, сняли всякие ограничения для наших врачей и сестер – только приезжаейте и помогите спасти народ. Если совем плохо в Беларуси – чего вы все лезете к нам? Чего вы просите чего-то от нас? Послушаете, ну мы белорусы, святой народ. Мы готовы помочь каждому, может даже в ущерб себе. Но мы никогда не позволим понукать нами – хватит! 20 веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоедо стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и будем жить своим умом.

Напомним, двадцать веков — это две тысячи лет. Самому древнему городу Беларуси – Полоцку – всего 1158 лет.

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