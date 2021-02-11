Лукашенко: "В условиях пандемии наше здравоохранение проходит фронтовую закалку, которая, убежден, поднимет его на качественно новый уровень"

Без малого три тысячи человек собрались во Дворце Независимости Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что изменилось за последние пять лет? Мы утвердились в статусе самостоятельного игрока на международной арене, надежного участника различных интеграционных объединений, сохранили свои миротворческие позиции, выдвинули ряд инициатив глобального масштаба. Мы. По меркам мировым небольшое, среднее европейское государство. Стабильно занимаем высокие позиции в индексе человеческого развития, по индикатору ожидаемой продолжительности жизни Беларусь на втором месте среди стран-участниц СНГ, мы уступаем в лишь только кавказским долгожителям. В ежегодном рейтинге эффективности национальных систем здравоохранения мы опережаем таких лидеров как США, Россия. В условиях пандемии наше здравоохранение проходит фронтовую закалку, которая, убежден, поднимет его на качественно новый уровень.

Традиционные отрасли - машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство работают бесперебойно. Вопреки всем вызовам мы достигли наиболее высокого уровня обеспеченности продовольствием среди стран ЕЭС, входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции. В энергетике мы создали условия для использования местных видов топлива, завершили самую масштабную стройку страны - Белорусскую атомную электростанцию.

Мы становимся страной новейших технологий. Формирование космической, атомной биохимической отраслей экономики открывает новые горизонты в будущее. Мы значительно укрепили логистический потенциал республики, все населенные пункты страны связаны современными транспортными магистралями, города и регионы стали ближе друг у другу. Реализована в полном объеме программа жилищного строительства, построена третья ветка столичного метрополитена. Неоспоримым брендом страны стал неоспоримый достигнутый нами высочайших уровень комфорта и безопасности. В том числе при проведении мероприятий международного формата - недавние Европейские игры – тому пример.

Эти и другие достижения войдут в историю, но запомниться она и потрясениями.

Потрясениями, которые встряхнули весь мир. В том числе и нас. По новому расставили приоритеты в жизни людей, акценты в международных отношениях. Можно честно и откровенно сказать: мир ошалел.

Трудным был минувший год для всего человечества. Но зато мы увидели, как в один миг от глобального развития большие и малые государства перешли к стратегиям национального выживания.